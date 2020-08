Zenga e l’addio al Cagliari: «Ho ridato qualcosa a questi ragazzi» – VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Cagliari contro il Milan: le parole del tecnico Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole. SALUTO ALLA SQUADRA – «Sono momenti personali, così come quello che ci si dice con i ragazzi. Sono ricordi indelebili, così come gli sguardi di tutto il team di lavoro. Significa aver lasciato qualcosa. Penso di aver portato passione e professionalità. Hanno dimostrato di potersela giocare in maniera ancor più sfrontata di quanto fatto in questo ultimo periodo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

