Wong Kar-wai: confermata la sua prima serie ‘Blossoms Shanghai’ (Di domenica 2 agosto 2020) Il regista cinese fuori dalle righe Wong Kar-wai, ha firmato da poco la sua prima serie tv drammatica Blossoms Shangai come produttore. L'iconico regista Wong Kar-wai ha finalmente confermato che Blossoms Shanghai sarà la sua prima serie TV drammatica come produttore. La serie è un adattamento del pluripremiato romanzo di Jin Yucheng, "Blossoms", e segna anche un ritorno per Wong nella sua città natale. Sebbene il noto regista sia associato all'industria cinematografica di Hong Kong, Wong Kar-Wai è nato a Shanghai e ha studiato nella capitale commerciale cinese. Wong stavolta ha dichiarato che sarà produttore della serie e regista soltanto dell'episodio pilota. Jet ... Leggi su movieplayer

