William e la matematica: «La scuola online dei miei figli mi ha messo a dura prova» (Di domenica 2 agosto 2020) Nemmeno i principi sono perfetti. Per esempio William d’Inghilterra ci ha appena svelato una sua inedita «magagna»: in matematica è una schiappa. Il principe lo ha confessato divertito durante il suo intervento nel podcast della Bbc con Peter Crouch per sostenere la campagna Heads Up per la salute mentale. Tra una chiacchiera e l’altra il futuro re d’Inghilterra ha parlato della quarantena ad Amner Hall nel Norfolk con la moglie Kate Middleton e i tre figli George, 7 anni, Charlotte, 5, e Louis, 2. Come tutti i genitori in era coronavirus, i Cambridge sono stati costretti a trasformarsi in professori improvvisati per aiutare i figli a studiare da casa. E William ha ammesso che l’istruzione dei bambini ha messo i suoi nervi a dura prova: «Per via dell’homeschooling ho scoperto di avere molta meno pazienza di quanta non credessi. E che mia moglie invece ha una pazienza infinita». Leggi su vanityfair

