"Vigliacca traditrice, te e tua sorella". Orrore gratuito di Sandro Veronesi contro la Meloni, la replica è ferocissima (Di domenica 2 agosto 2020) Una porcheria contro Giorgia Meloni, firmata Sandro Veronesi, il celebre scrittore e fresco vincitore del premio Strega 2020 con il libro Il Colibrì, volume lettissimo sulle spiagge più radical e più chic di tutta Italia. La leader di Fratelli d'Italia insultata per aver difeso Matteo Salvini per la vicenda del rinvio a giudizio nell'ambito del caso Open Arms. Gli insulti di Veronesi viaggiano su Twitter, dove in risposta a un post della Meloni, lo scrittore scrive: "Vigliacca e traditrice te e tua sorella". Pura violenza verbale, che la Meloni ha stigmatizzato su Facebook, dove ha pubblicato lo screenshot dell'insulto e ha commentato: "Ed ecco a voi la famosa intellighenzia di sinistra, sempre ... Leggi su liberoquotidiano

«Vigliacca e traditrice te e tu sorella». Il tweet becero contro Giorgia Meloni non è di un buzzurro qualunque, è di uno scrittore, Sandro Veronesi. Da non crederci, invece è la triste verità. Il suo ...

In Italia il libero pensiero non sembra più essere un diritto. O si aderisce alla corrente sinistra o si diventa in automatico dei nemici, che è lecito insultare e richiamare al silenzio. Giorgia Melo ...

«Vigliacca e traditrice te e tu sorella». Il tweet becero contro Giorgia Meloni non è di un buzzurro qualunque, è di uno scrittore, Sandro Veronesi. Da non crederci, invece è la triste verità. Il suo ...In Italia il libero pensiero non sembra più essere un diritto. O si aderisce alla corrente sinistra o si diventa in automatico dei nemici, che è lecito insultare e richiamare al silenzio. Giorgia Melo ...