Vigilante di Torre Santa Susanna salva la vita a bimbo di dieci anni colpito da malore Il 31enne Riccardo Esposito (Di domenica 2 agosto 2020) Riccardo Esposito, 31 anni, di Torre Santa Susanna, fa il Vigilante. Lavora all’Ikea di Chieti. Venerdì un bambino ha accusato un malore grave e si è accasciato al suolp. Riccardo Esposito se n’è accorto e gli ha salvato la vita. Di seguito il comunicato diffuso dall’associazione Era di Torre Santa Susanna: Nostro Socio Riccardo Esposito salva la vita ad un bambino di 10 anni Chieti, 31/07/2020 Nei pressi di una rotatoria vicino al Centro Commerciale IKEA di Chieti, dove il Nostro Socio Riccardo ... Leggi su noinotizie

