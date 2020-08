Via Flumendosa, lancia liquido esplosivo contro un appartamento e si ustiona: arrestato (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 agosto 2020 - Ha lanciato una sorta di molotov, una bottiglietta incendiaria contro la porta di un appartamento in via Flumendosa, nella zona Nord Ovest di Milano ed è fuggito. Ma è stato ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Via Flumendosa Via Flumendosa, lancia liquido esplosivo contro un appartamento e si ustiona: arrestato IL GIORNO Via Flumendosa, lancia liquido esplosivo contro un appartamento e si ustiona: arrestato

Milano, 2 agosto 2020 - Ha lanciato una sorta di molotov, una bottiglietta incendiaria contro la porta di un appartamento in via Flumendosa, nella zona Nord Ovest di Milano ed è fuggito. Ma è stato tr ...

Milano, si ustiona lanciando molotov contro porta di casa: fermato 17enne

L'autore del gesto sarebbe un ragazzo di 17 anni. Il giovane è accusato di fabbricazione, porto e uso di materiale esplosivo e indagato in stato di libertà per danneggiamento aggravato Ha lanciato una ...

Milano, 2 agosto 2020 - Ha lanciato una sorta di molotov, una bottiglietta incendiaria contro la porta di un appartamento in via Flumendosa, nella zona Nord Ovest di Milano ed è fuggito. Ma è stato tr ...L'autore del gesto sarebbe un ragazzo di 17 anni. Il giovane è accusato di fabbricazione, porto e uso di materiale esplosivo e indagato in stato di libertà per danneggiamento aggravato Ha lanciato una ...