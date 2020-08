Versilia, 25enne muore dopo aver assunto alcol e droga insieme al padre (Di domenica 2 agosto 2020) Non ce l’ha fatta un 25enne torinese andato in Versilia per raggiungere il padre in vacanza. I due, insieme a un altro parente, avrebbero assunto alcol e droga che sarebbero risultati fatali al giovane, figlio dello scrittore Gerardo Ventrella. Continuano gli accertamenti degli inquirenti sul tragico accaduto. Assume droga e alcol con il padre: muore 25enne Il giovane era partito da Torino per andare a trovare il padre, 54 anni, al Lido di Camaiore, in Versilia, come riporta La Stampa. Nella notte di ieri avrebbero entrambi assunto un cocktail di alcol e droga risultato fatale per il ... Leggi su thesocialpost

