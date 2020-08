Verona, Paro: «Grande stagione. Pessina? Speriamo non sia grave» (Di domenica 2 agosto 2020) Matteo Paro ha parlato dopo la sconfitta contro il Genoa: le dichiarazioni del vice allenatore dell’Hellas Verona Matteo Paro, vice allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Genoa. PRESTAZIONE – «Non è che abbiamo giocato male, la squadra costruiva, creava situazioni. Quando noi lasciamo un metro di spazio rischiamo di, come tutte le squadre, prendere gol. Il Genoa nelle situazioni create ha segnato. La squadra ha fatto una Grande stagione e deve essere comunque contenta. Dispiace per il risultato di oggi». Pessina – «Ha preso una botta al ginocchio, Speriamo non sia nulla di grave». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Verona, Paro: 'Nella ripresa meritavamo il gol. Pessina? Spero non sia grave': Il vice allenatore scaligero: 'Abbia… - ItaSportPress : Verona, Paro non ci sta: 'La squadra ha creato diverse occasioni' - - marcovarini : RT @TuttoMercatoWeb: Verona, il vice di Juric Matteo Paro difende i suoi: 'Abbiamo giocato una buona partita' - TuttoMercatoWeb : Verona, il vice di Juric Matteo Paro difende i suoi: 'Abbiamo giocato una buona partita' - bangigiangi : Ma vaffanculo va...?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Paro Verona, Paro non ci sta: “La squadra ha creato diverse occasioni” ItaSportPress Verona, Paro: «Grande stagione. Pessina? Speriamo non sia grave»

Matteo Paro, vice allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Genoa. PRESTAZIONE – «Non è che abbiamo giocato male, la squadra costruiva, creava situazio ...

Genoa-Verona 3-0, Paro: “Dispiace per oggi ma abbiamo fatto una grande stagione”

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Matteo Paro, vice allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Genoa. PRESTAZIONE – «Non è che abbiamo giocato male, la squadra costruiva, creava situazio ...Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.