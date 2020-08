Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro (Di domenica 2 agosto 2020) Il testo dell'art. 352 c.p.La ratio dell'art. 352 c.p. e il bene giuridico tutelatoLa condotta sanzionata dall'art. 352 c.p.La penaElemento soggettivoIl testo dell'art. 352 c.p.Torna su Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619. La ratio dell'art. 352 c.p. e il bene giuridico tutelatoTorna su L'art. 352 c.p. è un illecito comune, poiché può essere commesso da chiunque, non essendo un illecito proprio né qualificato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche l'interesse dello stato affinchè scritti o disegni per i ... Leggi su studiocataldi

