Vasi domotici: l’idea per abbellire le case popolari (Di domenica 2 agosto 2020) Vasi domotici per abbellire i palazzi popolari: ecco il progetto vincitore della terza edizione de “Il Giardino delle Imprese” Vasi domotici, con piante idroponiche collegate attraverso dei sensori ad una app, per abbellire e dare identità ai palazzi popolari di Gavinana e Sorgane. Si chiama ‘Ti faccio a fiori’, il progetto vincitore della terza edizione… L'articolo Vasi domotici: l’idea per abbellire le case popolari Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

