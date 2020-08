Vandali contro Elisabetta Canalis: lo sfogo (Di domenica 2 agosto 2020) Elisabetta Canalis vittima di Vandalismo ad Alghero: la showgirl si trovava in vacanza col marito e la figlia, a denunciare l’accaduto proprio l’ex velina sui social Elisabetta Canalis ha denunciato tramite i suoi profili social una disavventura capitatagli in vacanza in Sardegna. Questa mattina, tramite il suo profilo Instagram, l’ex velina ha mostrato la sua bici e quella del marito scaraventate sugli scogli. I colpevoli della bravata, secondo la Canalis, sarebbero stati dei “ragazzini ubriachi”, sottolineando inoltre di essere già stata vittima di tali Vandalismi. Nei video pubblicati dalla modella su Instagram, in un primo momento si inquadra il meraviglioso paesaggio di Alghero, per poi mostrare le bici buttate dalla muraglia ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Vandali contro Seregno, guardie private contro l’orda di baby vandali IL GIORNO Elisabetta Canalis e la figlia vittime dei vandali ubriachi: come hanno ridotto la loro bicicletta

Una brutta avventura per Elisabetta Canalis, che deve fare i conti con un atto di vandalismo che la ha colpita. Tornata in Italia per trascorrere le vacanze in Sardegna, la storica velina di Striscia ...

Palermo, vandali in centro danneggiano cestini gettacarta

Roma, 2 ago. (askanews) - Atti vandalici al centro di Palermo. Come si segnala in un comunicato sono stati danneggiati 30 cestini gettacarta nelle aree pedonali di via Maqueda e corso Vittorio Emanuel ...

