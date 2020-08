Valeria Marini in posa stellare, lo scatto sexy in costume al Lago d’Antrona (Di domenica 2 agosto 2020) La showgirl Valeria Marini si mostra in tutta le sua bellezza nel fantastico scenario del Lago d’Antrona. L’ex gieffina infiamma l’inizio del mese di agosto: fan in delirio Foto Getty IMAGESValeria Marini riesce sempre a sorprendere tutti. La sua stravaganza e il suo estro sono doti rarissime da trovare nel mondo dello spettacolo. Ha sempre un colpo ad effetto di cui disporre per poi “spararlo” al momento giusto. In questo caso, a spiazzare i fan è la scelta della sua meta per le vacanze di agosto (almeno per questi primi giorni). Niente mare, niente yacht o spiagge affollate. La “Valeria nazionale” ha optato per la tranquillità delle Alpi piemontesi, nella fattispecie per il Lago ... Leggi su chenews

Cambio di look per Gianni Sperti, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in cui sfoggia la nuova chioma biondo platino. L’opinionista di Uomini e Donne ha accompagnato la foto a un lun ...

Pamela Prati topless da urlo | Fisico scultoreo a 61 anni | Foto censura

E’ stata indubbiamente la star indiscussa del Bagaglino, non ce ne voglia la splendida Valeria Marini, ma Pamela Prati rimarrà sempre nei cuori dei fan del mitico programma satirico. Donna bellissima ...

