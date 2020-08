Uomini e Donne, la dolce foto della neo mamma: la 44enne pazza d’amore (Di domenica 2 agosto 2020) Giulia Montanarini è sempre più felice: da quando è nata Alice, la 44enne ex tronista di Uomini e Donne è al settimo cielo e condivide la sua quotidianità con i suoi follower. Ne è passato di tempo da quando Giulia Montanarini litigava nello studio di Uomini e Donne con Alessio Lo Passo, sua scelta dopo … L'articolo Uomini e Donne, la dolce foto della neo mamma: la 44enne pazza d’amore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

