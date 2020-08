‘Uomini e Donne’, Gianni Sperti stravolge il suo look: la foto che ha stupito tutti (Di domenica 2 agosto 2020) È ormai un volto storico per l’affezionato pubblico di Canale 5 Gianni Sperti, opinionista a Uomini e Donne da ormai più di dieci anni. Nel corso della sua permanenza nel programma di Maria De Filippi, l’ex ballerino, che aveva fatto parlare recentemente a causa delle dure parole riservategli dall’ex moglie Paola Barale, ha più volte sorpreso il pubblico cambiando look e taglio di capelli. Ma è stata la foto postata pochissime ore fa sul suo profilo Instagram a suscitare stupore tra i follower di Sperti: Uno stravolgimento totale del look per Gianni, che ha abbandonato il moro per tingere i capelli di biondo e ha accompagnato l’immagine con delle profondi parole che spiegano le motivazioni alla base della sua ... Leggi su isaechia

