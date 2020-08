Unpli, c’è il nuovo presidente regionale: “Mezzogiorno non sia bistrattato” (FOTO) (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ Tony Lucido di Sant’Angelo dei Lombardi il nuovo presidente regionale della Associazione nazionale delle Pro loco. Lucido, peraltro unico candidato in corsa, è stato eletto stamani dalla Assemblea regionale riunita nel Cinema Teatro San Marco di via Traiano. E’ terminato dunque il travagliato periodo di commissariamento dell’Associazione. L’Assemblea ha segnato la ripresa di protagonismo del mondo del volontariato del settore della promozione turistica, culturale, storica, in sostanza del patrimonio materiale e immateriale di questa regione, rappresentato dal mondo delle pro loco, che finalmente affrancate vogliono guardare al futuro con protagonismo, capacità ed impegno. L’Assemblea regionale è ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Unpli c’è Il Concorso Internazionale Packaging premia l'etichetta dell'anno 2014 Bigagnoli con il Bardolino Classico 2013, di Redazione di TigullioVino.it TigullioVino.it