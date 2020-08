Una vita anticipazioni, si cambia orario: tutto quello che vedremo dal 3 agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Una vita ci aspetta domani 3 agosto 2020 con una bella novità per tutti i fans della soap di Canale 5. Si andrà in onda infatti alle 13,40 al posto di Beautiful! Non sappiamo ancora cosa accadrà nelle prossime settimane ma la sensazione è che Beautiful si fermerà almeno fino a dopo Ferragosto! Il pubblico di Canale 5 quindi potrà godersi prima Una vita e poi Day Dreamer-Le Ali del sogno. Ma che cosa succederà nelle puntate in onda dal 3 agosto in poi? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni, eccole per voi. UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DELLE PROSSIME PUNTATE ( DAL 3 agosto 2020) Genoveva e Alfredo manipolano in modo subdolo Rosina e ... Leggi su ultimenotizieflash

