Una Vita anticipazioni: LIBERTO capisce di essere stato preso in giro… (Di domenica 2 agosto 2020) Può un’infedeltà essere perdonata se è parte integrante di una vendetta? È una delle domande che si farà LIBERTO Mendez (Jorge Pobes) nelle prossime puntate italiane di Una Vita;Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Alfons e Hildegard lasciano il Fürstenhof!Sedotto da Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che agirà in quel modo soltanto per vendicare la morte di Samuel Alday (Juan Gareda), il nipote di Susana (Amparo Fernandez) verrà cacciato di casa dalla moglie Rosina Rubio (Sandra Marchena) e troverà ospitalità da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), ma le cose saranno destinate a cambiare in seguito ad una scoperta di Lolita (Rebeca Alemany)… Una Vita, trame: Genoveva seduce ... Leggi su tvsoap

