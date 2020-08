Una Vita, anticipazioni: Agustina si butta dalla finestra (Di domenica 2 agosto 2020) Agustina - Una Vita Gesto disperato per la domestica Agustina (Pilar Barrera) nelle puntate di Una Vita in onda da domani su Canale 5. Convinta con l’inganno da Ursula (Montse Alcoverro), la complice segreta della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido), di essere prossima alla morte a causa di una misteriosa malattia del sangue, l’inserviente non vorrà convertirsi in un peso per tutte le colleghe che abitano con lei nella soffitta di Acacias 38 e tenterà di farla finita buttandosi giù da un’altissima finestra. Agustina riuscirà però a sopravvivere, anche se le sue condizioni saranno disperate. Ecco le anticipazioni dal 3 all’8 agosto 2020 della telenovela, che questa settimana verrà ... Leggi su davidemaggio

