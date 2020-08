Una startup italiana con l’AI contro i pericoli del birdstrike (Di lunedì 3 agosto 2020) Il film "Sully" con Tom Hanks sul famoso ammaraggio nell'Hudson, a New York nel 2009, fa riflettere su uno pericoli più insidiosi del volo: l'impatto con uccelli o birdstrike. Si tratta di un rischio con potenziali esiti mortali, aumentato di recente con il lockdown per la pandemia di Covid-19 che ha costretto a terra intere flotte aeree in tutto il mondo, permettendo agli uccelli di riavvicinarsi alle aree aeroportuali. In aiuto ai piloti civili e militari per ridurre il rischio, però, arriva l'Intelligenza artificiale impiegata da una startup italiana, la "the EDGE Company" di Rimini, che ha sviluppato il Ventur, un sistema automatico per monitorare, addirittura riconoscere le specie e allontanare gli uccelli dagli aeroporti.Il sistema, approvato dall'Enac (Ente nazionale aviazione civile) è stato ... Leggi su ilfogliettone

startzai : RT @VenetoUP: Il veicolo d’investimento in startup Investinit pronto a lanciare una campagna di equity crowdfunding #startup - VenetoUP : Il veicolo d’investimento in startup Investinit pronto a lanciare una campagna di equity crowdfunding #startup - CosiAnnamaria : RT @FraDevescovi: In Italia sono solo il 12% le donne CEO di una #startup con il 100% di tenacia, responsabilità e coraggio. Grazie per ess… - ada_fazio : RT @MakerFaireRome: Una delle conseguenze dell'#invecchiamento è la perdita di massa muscolare. Ma la startup #Mysurable, spin off dell'@Al… - economistaxcaso : RT @FraDevescovi: In Italia sono solo il 12% le donne CEO di una #startup con il 100% di tenacia, responsabilità e coraggio. Grazie per ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Una startup Libro Come creare una startup in proprio con meno di 1000 euro. Dalla passione al lavoro dei tuoi sogni Pdf - PDF NEWS Carpi Calcio News Il Premio GammaDonna sbarca in TV

Il Premio GammaDonna si rinnova e diventa anche un format televisivo per raccontare, più profondamente e al grande pubblico, le imprenditrici innovative oltre le mura dell’azienda. Le storie di innova ...

William Shatner porta la sua storia del cinema sulla Blockchain WAX!

William Shatner è uno degli attori più amati del cinema e della televisione la cui carriera dura da oltre 60 anni. L’attore vincitore del premio Emmy e Golden Globe ha recitato in una lista infinita d ...

Il Premio GammaDonna si rinnova e diventa anche un format televisivo per raccontare, più profondamente e al grande pubblico, le imprenditrici innovative oltre le mura dell’azienda. Le storie di innova ...William Shatner è uno degli attori più amati del cinema e della televisione la cui carriera dura da oltre 60 anni. L’attore vincitore del premio Emmy e Golden Globe ha recitato in una lista infinita d ...