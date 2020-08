Un Paese ostaggio di Renzi (Di domenica 2 agosto 2020) Vi ricordate come si presentò Matteo Renzi agli italiani? L’uomo nuovo della politica, il “rottamatore” di un sistema ingessato e della Casta che lo perpretava, il rappresentante di un Paese giovane, dinamico, intraprendente. Renzi voleva affrancarsi a sinistra dalle ideologie e farsi conoscere a destra come colui che non delegittimava moralmente quella parte politica né voleva che fosse messa fuori gioco per vie penali. Gli avversari egli voleva combatterli finalmente con le sole armi della politica. Gli italiani, esasperati dalla crisi e da anni di declino e malgoverno, gli dettero fiducia quasi ciecamente. In men che non si dica, il nostro scalò il Partito e divenne capo del governo. Fu allora che però l’inganno venne fuori: a Renzi degli italiani e dei loro ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : Paese ostaggio Un Paese ostaggio di Renzi Nicola Porro Migranti, Senato autorizza processo su caso Open Arms. Salvini: "Ho difeso il mio Paese"

L'Aula ha dato il via libera con 149 voti favoreli al procedimento e 141 contrari. "È evidente che c'è un attacco contro la Lega", aveva dichiarato il leader del Carroccio in mattinatta a Sky TG24 Il ...

Conte ostaggio del nord

CONTE E L'ITALIA OSTAGGI DEL NORD!IL PAESE RIPARTE QUANDO FONTANA E IL RESTO DELLA BANDA AVRANNO FINITO DI FARE ERRORI. IL SUD SI RIBELLI E PARTA DA SOLOFERMIAMO LO SCIPPO DEI FONDI PER IL SUD?FIRMA A ...

