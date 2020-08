Un bonus per chi paga con carta e bancomat. Così il governo vuole spingere i consumi (Di domenica 2 agosto 2020) Un bonus sugli acquisti, concentrato sui settori che stentano a ripartire. Il governo punta a stanziare con il prossimo decreto di agosto almeno due miliardi - ma c’è un pressing per portare la dote a 3 - per spingere i consumi e dare un pò di ossigeno alle attività più colpite, come bar e ristoranti. Il perimetro degli acquisti da incentivare è ancora da definire e potrebbe essere esteso anche all’abbigliamento e agli elettrodomestici. Da affinare anche il meccanismo: le ipotesi spaziano da una card a un rimborso direttamente al contribuente, mentre è consolidato l’orientamento di premiare le spese effettuate con pagamenti tracciabili, con carte e bancomat, e fino a dicembre 2020.Già nei giorni scorsi il viceministro ... Leggi su huffingtonpost

repubblica : Decreto agosto, spinta da 2 miliardi ai consumi con un bonus per acquisti con pagamenti digitali - HuffPostItalia : Un bonus per chi paga con carta e bancomat. Così il governo vuole spingere i consumi - Corriere : Nel decreto di agosto spunta il bonus per i pagamenti con il Pos - u024952 : Nel decreto di agosto spunta il bonus per i pagamenti con il Pos - sergimagugliani : RT @fattoquotidiano: “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti du… -