“Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti due miliardi (Di domenica 2 agosto 2020) Un bonus per chi paga con carte o bancomat, dedicato solo ad alcune tipologie di spesa e in vigore fino a fine anno. Un modo per spingere i consumi in quei settori più colpiti dalla crisi per il coronavirus e allo stesso tempo fare un passo nella “transizione verso il cashless” più volte invocata dal premier Giuseppe Conte. L’idea è contenuta nelle anticipazioni del decreto agosto: il testo, nelle intenzioni del governo, dovrà essere varato la prossima settimana. L’esecutivo pensa a una spinta ai consumi da almeno 2 miliardi di euro, spiega l’Ansa, aggiungendo che si starebbe tentando di arrivare a 3 miliardi. Il bonus sarebbe legato ad esempio ... Leggi su ilfattoquotidiano

