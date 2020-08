Umberto Chiariello bacchetta Gennaro Gattuso: “Se Lorenzo Insigne salterà Barcellona il tecnico dovrà fare autocritica” (Di domenica 2 agosto 2020) In diretta su Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha criticato le scelte di Gennaro Gattuso nel suo editoriale dopo Napoli-Lazio. “Non mi piace la rissa finale che chiude la stagione, non mi piace la poca arguzia di Gattuso che sapendo di affrontare il Barcellona si becca l’infortunio di Insigne. Un allenatore esperto non commette questi errori, dispiace dirlo, non puoi tenere uno che le ha giocate tutte. Ha iniziato i cambi al 77′, ha fatto fare una virtuale passerella a Callejon, ma ha lasciato Insigne che s’è fatto male. Sono errori gravissimi di gestione, non si può pensare di farle giocare tutte ogni 3 giorni ad uno che non si risparmia mai. Le lacrime di Insigne fanno ... Leggi su calciomercato.napoli

