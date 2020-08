UeD Gianni Sperti stravolge il look (foto) e spiega il motivo: la scelta (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di cambiamenti per Gianni Sperti, il noto opinionista di Uomini e Donne. Nelle scorse ore l’ex marito di Paola Barale è apparso sui social con una acconciatura inedita: biondo ossigenato e capello ballerino. Una scelta, quella di stravolgere la capigliatura, non casuale. Gianni ha infatti spiegato con un lungo post pubblicato su Instagram perché … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

donatda : #Repost gossipposo • • • • • • Nuovo look per Gianni Sperti, vi piace??? #giannisperti #gossip #ued #uominiedonne… -