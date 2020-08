Udinese, Marino: “Siamo soddisfatti del progetto, stiamo valutando il futuro di Gotti” (Di domenica 2 agosto 2020) “Con Gotti è in corso un dialogo cominciato qualche giorno fa. Siamo tutti soddisfatti di questo progetto e di come potrebbe proseguire. stiamo discutendo come si fa in questi casi“. Lo ha detto Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, prima della gara con il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport in merito alla permanenza o meno del tecnico Luca Gotti. Leggi su sportface

