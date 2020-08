Udinese Gotti, nei prossimi giorni si deciderà il futuro dell’allenatore (Di domenica 2 agosto 2020) Udinese Gotti, nei prossimi giorni si deciderà il futuro dell’allenatore. I bianconeri vogliono proseguire con l’attuale tecnico L’Udinese vuole andare avanti con Luca Gotti. Il club bianconero – come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com – sta già iniziando a programmare la prossima stagione e vorrebbe confermare l’attuale tecnico. Nelle ultime ore i segnali sembrano essere positivi: non si è parlato di Watford, come rilanciano in Inghilterra, ma solo di Udinese. Nei prossimi giorni, dunque, ci sarà un incontro decisivo tra la società e il tecnico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

