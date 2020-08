U.S. Città di Palermo, tanti avvocati tra i creditori: da Pantaleone a Gattuso, le cifre richieste (Di domenica 2 agosto 2020) Anche gli avvocati battono cassaL'edizione odierna del Giornale di Sicilia apre così, facendo il punto sui numerosi creditori che sperano di recuperare dei soldi dal fallimento dell'U.S. Città di Palermo. Ex allenatori, calciatori, procuratori e non solo. Nella lista, infatti, ci sono anche tanti avvocati. Dall'entourage di legali che ha curato il passaggio delle quote ad Arkus Network fino agli avvocati ingaggiati dai fratelli Tuttolomondo per difendere il club a fronte delle lunghe vicende giudiziarie di cui è stato protagonista, culminate con la radiazione.Il legale che avanza la cifra più alta, come rivela il noto quotidiano, è l’avvocato Pantaleone (chiesti 578.708,44 approvati 263.197,21 euro), che curava gli interessi del ... Leggi su mediagol

