Turismo, crisi nera per musei e città d’arte: 8,5 milioni di presenze in meno rispetto al 2019 (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2° agosto)La stagione turistica è ripresa a pieno ritmo con sede a sdraio e ombrelloni prenotati. Ma per una Italia che riparte ce n’è un’altra ancora in difficoltà dopo il lockdown: è quella della cultura e dell’arte, dove le conseguenze del distanziamento, e della diffusione dei contagi si sono fatte sentire con più forza. Secondo i dati parziali del ministero dei Beni culturali – riportati dal Sole 24 Ore – a fine giugno erano state solo 455mila le persone che avevano visitato un museo o un sito archeologico. Numeri che nello stesso periodo dello scorso anno erano ben più alti: poco meno di 4,5 milioni di visitatori. In luoghi d’arte come la Reggia di Caserta, tra maggio e giugno i turisti interessati all’eredità dei Borbone ... Leggi su open.online

