Tunisino sfascia stazione e cerca di far deragliare il treno: tragedia sfiorata, carabiniere ferito (Di domenica 2 agosto 2020) Follia di un Tunisino di 21 anni a Parma, che ha devastato una stazione, scaraventando su un binario tre transenne. L'immigrato ha anche rischiato di far deragliare un treno. Il giovane è stato fermato dai carabinieri di Borgo Val di Taro, a Ostia Parmense. Gli stessi militari sono riusciti a evitare danni ben peggiori, poiché in arrivo c'era un treno regionale che rischiava il deragliamento, si trattava del convoglio che viaggia da La Spezia a Parma, con a bordo centinaia di persone. Un carabiniere è sceso su binari ed è riuscito a spostare due delle tre transenne su un marciapiede. Ma la locomotiva incombeva e ha urtato la terza transenna, che è schizzata via senza gravi conseguenze. Il militare è rimasto però lievemente ... Leggi su liberoquotidiano

