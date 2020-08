Trump, chiude ai giornalisti la convention repubblicana: decisione inedita (Di domenica 2 agosto 2020) Continua a far parlare di sè Donald Trump, con la chiusura ai giornalisti della sua convention. Evento, però, che potra essere seguito in streaming. Continuano le decisioni inaspettate di Donald Trump, con il presidente che chiude ai giornalisti la convention repubblicana. Infatti l’evento servirà per incoronare il tycoon come leader del partito, in vista delle … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

La decisione, persa per contenere i contagi da Covid-19, è senza precedenti nella storia moderna americana. L'evento, già fortemente ridimensionato, è in programma dal 21 al 24 agosto a Charlotte, in ...

