Trinkets 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di domenica 2 agosto 2020) Il 25 agosto 2020 il catalogo di Netflix si arricchisce della seconda stagione di una serie tv: stiamo parlando di Trinkets 2. Spiacevole notizia per i fans: il secondo capitolo dello show sarà quello conclusivo, ragion per cui bisognerà prepararsi a dare l’ultimo saluto ai personaggi più amati. In ogni caso la seconda stagione di Trinkets avrà un totale di 10 episodi, ognuno dei quali dalla durata di circa 30 minuti. Per chiunque volesse recuperare il titolo, sulla piattaforma della grande N è al momento presente la prima stagione: basterà accedere al sito e selezionare lo show dal catalogo delle serie tv.Segui Termometro Politico su Google News Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Trinkets trama Trinkets - Serie TV (2019) ComingSoon.it