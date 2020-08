Treni nel caos, ritardi e cancellazioni. Trenitalia: solo 50% dei posti disponibili (Di domenica 2 agosto 2020) Affollatissimi, pieni a metà o addirittura cancellati: non potrebbe essere più varia la situazione oggi sui Treni italiani dopo l'alternarsi di ordinanze sul distanziamento fra i passeggeri e il... Leggi su ilmattino

KatyRemy : RT @fabcet: Fontana & Gallera si sono detti, cazzo non ne abbiamo fatti fuori abbastanza. #FontanaDimettiti Lombardia e Liguria contro il… - roberto46981541 : RT @fabcet: Fontana & Gallera si sono detti, cazzo non ne abbiamo fatti fuori abbastanza. #FontanaDimettiti Lombardia e Liguria contro il… - Lichtung5 : RT @swamilee: Il problema delle regioni dove governano i delinquenti: Lombardia e Liguria contro il governo: convogli pieni nel trasporto… - Andrea_B67 : Il governo vuole il rispetto delle linee del comitato tecnico scientifico che proibisce l'occupazione di tutti i po… - max_pell : RT @vitalbaa: Qualcuno mi chiede come io possa dire che fosse stato Speranza ad aver proposto il Dpcm in cui si disponeva, tra le altre cos… -