Treni, l'ira di Speranza contro la De Micheli. E Italo cancella le corse (Di domenica 2 agosto 2020) Francesca Galici Scontro tra i minister: "Cosa avete fatto". E Italo si adegua al nuovo obbligo di distanziamento e cancella alcune corse dell'alta velocità È caos Treni in Italia dopo quanto accaduto ieri. Dal 1 agosto i convogli ad alta velocità e a media-lunga percorrenza sarebbero potuti tornare a circolare a regime, con il 100% dei posti occupati e non più con la disposizione a scacchiera a bordo, in presenza di determinate condizioni. Lo prevedeva il dpcm del 14 luglio, che allineava il trasporto ferroviario a quello aereo. Sarebbe rimasta la misurazione della temperatura prima di salire a bordo e l'obbligo di mascherina, da cambiare ogni 4 ore, esattamente come già avviene a bordo degli aerei. Eppure, allo scoccare del 1 agosto, è stato il caos ... Leggi su ilgiornale

_ideasneverdie : Qualcuno faccia un miracolo e mi faccia essere a Roma per metà agosto perché onestamente non ho una lira per i tren… -

Ultime Notizie dalla rete : Treni ira Treni, l'ira di Speranza contro la De Micheli. E Italo cancella le corse il Giornale Italo Treno ‘scopri un mare di posti nuovi’: sconti fino al 50% e soglie punti per biglietti premio

Un mare di offerte con Italo Treno è la nuova promozione grazie alla quale si potranno acquistare biglietti entro la giornata di domani 3 agosto con sconti che andranno dal 30 al 50%. E non è tutto. S ...

IL NEGAZIONISMO FA DANNI. L’IRA DI CONTE E DI ZINGARETTI CONTRO SALVINI

Il “negazionismo” fa danni. Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti vanno all’attacco di Salvini dopo l’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.E accusano il leader della Lega di “dannegg ...

Un mare di offerte con Italo Treno è la nuova promozione grazie alla quale si potranno acquistare biglietti entro la giornata di domani 3 agosto con sconti che andranno dal 30 al 50%. E non è tutto. S ...Il “negazionismo” fa danni. Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti vanno all’attacco di Salvini dopo l’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.E accusano il leader della Lega di “dannegg ...