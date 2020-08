Traporti, Italo: “Costretti a cancellazioni, oggi non c’è posto per 8 mila passeggeri” (Di domenica 2 agosto 2020) ROMA – Italo informa che “al fine di ottemperare a quanto previsto dall’ordinanza emessa improvvisamente ieri dal Ministro della Salute che reintroduce, con decorrenza immediata, l’obbligo di distanziamento nei treni ad Alta velocità – è stata costretta, suo malgrado, a cancellare 8 treni della mattina (9919/9921 To-Sa 07:33; 9975 Mi-Na 09:15; 9927/9929 To-Sa 9:33; 8111/8113 To-Rc 05:23; 8143 To-Rc 13:23; 8126 An-Mi 13:40; 8131 Mi-An 08:45; 8135 Mi-An 11:40 ) e numerosi biglietti per i treni del pomeriggio, arrivando a coinvolgere circa 8.000 passeggeri che non hanno potuto fruire del biglietto già acquistato”. Leggi su dire

