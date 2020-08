Trapani, Castori a ISP: “Salvezza meritata. Collegio Coni? Non temiamo condizionamenti. Mai firmato triennale” (Di domenica 2 agosto 2020) La rimonta del Trapani in campionato nella fase post lockdown ha del sensazionale. La squadra granata infatti in 10 incontri ha ottenuto 6 vittorie di cui 5 in casa contro Pordenone, Livorno, Benevento, Pescara, Crotone e 1 in trasferta a Perugia. Tre i pareggi: a Cosenza, a Verona col Chievo e in casa col Frosinone. Diciotto i gol segnati e 8 subiti. Una sola la sconfitta in pieno recupero a Pisa. Numeri non certamente da squadra che lotta per la salvezza visto che i granata dopo il lockdown hanno avuto il ruolino di marcia migliore dietro il Cosenza dei miracoli che ha conquistato 22 punti, uno in più dei ragazzi terribili di mister Castori. Ma questa entusiasmante rimonta non è bastata al Trapani per conquistare la salvezza a causa della penalizzazione di due punti. Adesso i gol per mantenere la B non li ... Leggi su itasportpress

