TPIFest! 2020 | Annalisa Chirico | “Lo stato d’emergenza è una trovata politica del governo per sopravvivere”

Annalisa Chirico al TPI Fest! 2020 VIDEO "Credo che la strategia del terrore sia quella che in queste settimane sarà utilizzata per prolungare la sopravvivenza di una coalizione di governo che è frammentata, spaccata al suo interno. Se non altro perché il Movimento 5 Stelle quando nacque questa legislatura era sono il 30 per cento dei consensi, adesso è un Movimento acefalo, non si sa chi comanda, c'è il Pd che è sempre più a disagio, c'è Conte che era il premier degli euroscettici e ora è il premier dei super europeisti e quindi anche lui è in difficoltà, non ha un partito di riferimento", la giornalista e scrittrice Annalisa Chirico commenta lo stato di

“Gli elettori nel 2018 hanno deciso di portare il Pd al 18%, ora il partito deve cercare di essere maggioranza e ricostruire un sistema di alleanze. Gori dovrebbe spiegarci perché siamo arrivati al 18 ...

Andrea Orlando al TPI FEST: "Conte è l'uomo giusto per tenere insieme il governo" | VIDEO

“Zingaretti non riesce più a far crescere il Pd, ma è l’uomo che ha salvato il partito. E se Zingaretti ha salvato il Pd, Conte è l’uomo che può tenere in piedi questo governo”. Così afferma il vicese ...

"Gli elettori nel 2018 hanno deciso di portare il Pd al 18%, ora il partito deve cercare di essere maggioranza e ricostruire un sistema di alleanze. Gori dovrebbe spiegarci perché siamo arrivati al 18 ..."Zingaretti non riesce più a far crescere il Pd, ma è l'uomo che ha salvato il partito. E se Zingaretti ha salvato il Pd, Conte è l'uomo che può tenere in piedi questo governo". Così afferma il vicese