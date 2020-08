TPI Fest! 2020, il piano in quattro punti di Andrea Crisanti per il ritorno a scuola (Di domenica 2 agosto 2020) TPI Fest! 2020: “Il piano in quattro punti per il ritorno a scuola” Misurare la temperatura a scuola con termometri standardizzati in tutte le scuole, rendere obbligatorio il vaccino contro l’influenza, mettere i presidi nelle condizioni di non essere denunciati e dare ai dirigenti scolastici la possibilità d’interdire l’accesso a scuola ai bambini che risiedono in aree dove ci sono focolai“: sono questi i quattro punti del piano di Andrea Crisanti per il ritorno a scuola. Il professore di Microbiologia dell’Università di Padova ha illustrato il suo ... Leggi su tpi

1205fiorella : RT @Miti_Vigliero: #AlwaysMoreLove Orlando al TPI Fest: “Conte è l’uomo giusto per tenere insieme questo governo” - Miti_Vigliero : #AlwaysMoreLove Orlando al TPI Fest: “Conte è l’uomo giusto per tenere insieme questo governo” - AnnalisaChirico : RT @tpi: @AnnalisaChirico a @tpi Fest 2020 'Lo #statodiemergenza è una trovata politica del #Governo per sopravvivere' #Covid_19 #Conte h… - tpi : @AnnalisaChirico a @tpi Fest 2020 'Lo #statodiemergenza è una trovata politica del #Governo per sopravvivere'… - tutto_travaglio : #'Lombardopoli, il fallimento di un modello regionale?', nell'ambito del TPI Fest (31.07.2020) - Radio Radicale… -

Ultime Notizie dalla rete : TPI Fest TPI Fest: a Sabaudia la seconda edizione LatinaToday TPI Fest! - Intervista ad Andrea Orlando

06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...

TPI Fest! 2020, la seconda serata del Festival di TPI in diretta da Sabaudia

Da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di ...

06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...Da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di ...