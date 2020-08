TPI Fest 2020, Andrea Crisanti: “Vaccino affidabile non prima di 5 anni” | VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) TPI Fest 2020, Andrea Crisanti: “Vaccino affidabile non prima di 5 anni” “Il vaccino è qualcosa di molto complesso e ha dei tempi incomprimibili. Innanzitutto viene somministrato a persone che stanno bene, quindi non deve dare nessun effetto collaterale, al contrario di quanto può avvenire con le medicine. Per essere sicuri che un vaccino non abbia effetti collaterali bisogna testare 20-30mila persone. Dopodiché bisogna dimostrare che queste persone hanno anticorpi, che questi anticorpi sono neutralizzanti e poi che queste persone hanno meno probabilità di infettarsi rispetto alle altre. Questi esperimenti coinvolgono almeno 150mila persone, costano circa 100 milioni e in genere ci vogliono 5 anni”. Così ... Leggi su tpi

