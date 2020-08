Torino, Vagnati: «Giampaolo? Tecnico che stimiamo» (Di domenica 2 agosto 2020) Davide Vagnati ha commentato le voci su Marco Giampaolo: le dichiarazioni del direttore sportivo del Torino Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha commentato ai microfoni di Sky Sport le voci che vorrebbero i granata su Marco Giampaolo. «Sicuramente è un allenatore che stimiamo, però è un tesserato di un altro club e non mi sembra corretto parlarne. Una deadline per il prossimo Tecnico? Speriamo sia una cosa breve, ci sono momenti e tempi tecnici da affrontare, sappiamo ciò che vogliamo e ciò che dobbiamo fare, siamo tranquilli e fiduciosi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

