Torino, i convocati di Longo per il Bologna (Di domenica 2 agosto 2020) Il tecnico del Torino, Moreno Longo, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questa sera allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. Questo l’elenco completo: Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani. Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Celesia, Djidji, Enrici, Ghazoini, Izzo, Nkoulou. Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Onisa, Rincon, Sandri. Attaccanti: Belotti, Edera, Verdi, Zaza. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

