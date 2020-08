Theo Hernandez: “Ultima vittoria, ultima partita, sempre Milan!” (Di domenica 2 agosto 2020) La straordinaria stagione di Theo Hernandez si chiude con la vittoria contro il Cagliari e un messaggio su Twitter, chiaro e tangibile, sulla sua voglia di Milan: “ultima vittoria, ultima partita, sempre Milan!”. Last victory…last dance…sempre @acmilan!!!! #ForzaMilan pic.twitter.com/74akEPoH2l — Theo Hernandez (@TheoHernandez) August 2, 2020 L'articolo Theo Hernandez: “ultima vittoria, ultima partita, sempre Milan!” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

“Ultima vittoria, ultima gara, sempre Milan”. Così Theo Hernandez pubblica un nuovo post sui social il giorno dopo la vittoria dei rossoneri contro il Cagliari nella trentottesima giornata di campiona ...

Milan Cagliari 3-0: risultato e tabellino

11' Gol del Milan – Giocata di Rafael Leao che si inserisce su assist di Calhanoglu e conclude da posizione defilata, la palla colpisce il palo e rimpalla su Klavan che insacca nella propria porta. 35 ...

