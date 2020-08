The Wall, retroscena-Gerry Scotti: "Gli americani erano spaventatissimi", quel giorno a Mediaset... (Di domenica 2 agosto 2020) A raccontare un interessante dietro le quinte televisivo ci pensa Gerry Scotti, il conduttore Mediaset che condusse The Wall su canale 5, le cui repliche andranno in onda nel periodo estivo. Intervistato dal settimanale TelePiù, Gerry Scotti rivela quanto i responsabili statunitensi del programma fossero preoccupati per la versione italiana: loro obiettivo, che fosse il più simile e coerente possibile con quella Usa, tanto da venire in Italia a controllare. "È quello che si chiama format blindato - spiega Scotti -. I responsabili americani sono venuti qui con mille ansie e sono andati via dandomi grande pacche sulle spalle", ricorda. Insomma, anche per gli americani - che guardarono ... Leggi su liberoquotidiano

acmilan : ? The Great wall of @gigiodonna1 ? Una super serata per un super Gigio! ?? #MilanAtalanta #SempreMilan - BeJustMe : Quanto odio The Wall. Non concepisco la parte finale del gioco. - marigold1154 : RT @mjfansquare: Dopo 'Off The Wall' e 'Diana Ross Presents The Jackson 5', anche l'album #Dangerous di #MichaelJackson ha superato il MEZZ… - mjfansquare : Dopo 'Off The Wall' e 'Diana Ross Presents The Jackson 5', anche l'album #Dangerous di #MichaelJackson ha superato… - HankHC91 : RT @artribune: Morto Alan Parker, il regista con la musica nel sangue. Da Fame a The Wall, ecco i video dei film -

Ultime Notizie dalla rete : The Wall The Wall, Pink Floyd: ecco le edizioni in vinile più rare ed introvabili (foto) R3M The wall, Gerry Scotti: “Responsabili americani venuti con l’ansia”

Ogni giorno Mediaset regala ai telespettatori ogni sorta di repliche, complice il periodo estivo che svuota i palinsesti televisivi. In particolar modo Canale5, dopo aver mandato in onda tante replich ...

Morto Alan Parker, il regista con la musica nel sangue. Da Fame a The Wall, ecco i video dei film

È il suo secondo film, dopo il debutto sul grande schermo nel 1975 quando Parker scrive e dirige Bugsy Malone (Piccoli gangsters), tipico gangster movie hollywoodiano in costume Anni Trenta, interpret ...

Ogni giorno Mediaset regala ai telespettatori ogni sorta di repliche, complice il periodo estivo che svuota i palinsesti televisivi. In particolar modo Canale5, dopo aver mandato in onda tante replich ...È il suo secondo film, dopo il debutto sul grande schermo nel 1975 quando Parker scrive e dirige Bugsy Malone (Piccoli gangsters), tipico gangster movie hollywoodiano in costume Anni Trenta, interpret ...