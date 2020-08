"Terrone me lo devi dire in faccia". Gattuso, rissa con la panchina della Lazio: ecco il video (Di domenica 2 agosto 2020) Altissima tensione al termine di Napoli-Lazio, ultima di campionato vinta da 3-1 per i partenopei. rissa tra le due panchine e un Gennaro Gattuso scatenato. La ragione? L'insulto che si sente benissimo nel video che potete vedere qui sotto: "Terrone". E il mister scatta: "Terrone? Adesso me lo devi dire in faccia". Non è chiaro a chi si rivolgesse ma non sarebbe il collega, Simone Inzaghi, con il quale c'è stato più di un vivace scambio di opinioni durante le battute finali della partita. La versione di fatto è stata poi confermata da Inzahgi al termine della partita, nel corso dell'intervista a SkySport: "C'era stato qualcosa tra un suo collaboratore e un mio collaboratore, ... Leggi su liberoquotidiano

Corriere : La lite tra Gattuso e Inzaghi: «Terrone? Dimmelo in faccia» - Sofia_1_vv : RT @pasqualecaso92: “Terrone? Vieni, vieni! Adesso me lo devi dire in faccia ‘terrone’!” Quanto cazzo gasi Ringhio! ?? #NapoliLazio #For… - laziopress : La lite tra Gattuso e la panchina della Lazio: «Terrone? Adesso me lo devi dire in faccia» VIDEO… - riverdeevil : RT @pasqualecaso92: “Terrone? Vieni, vieni! Adesso me lo devi dire in faccia ‘terrone’!” Quanto cazzo gasi Ringhio! ?? #NapoliLazio #For… - improtaf : RT @fattoquotidiano: Napoli-Lazio, lite tra Gattuso e un collaboratore di Inzaghi: “Terrone di m***a me lo devi dire in faccia, vieni”. Poi… -