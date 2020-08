«Terrone di m***a». Il fisioterapista si scusa con Gattuso: «Sono stato inopportuno» (Di domenica 2 agosto 2020) Alex Maggi, fisioterapista della Lazio, ha chiesto scusa su Facebook dopo gli insulti lanciati a Gattuso Alex Maggi, fisioterapista della Lazio, ha chiesto scusa su Facebook dopo gli insulti lanciati a Gattuso nel finale di Napoli-Lazio. Le sue parole. «Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, Sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi Sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

