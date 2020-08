Terremoto in Regione Campania: indagato il braccio destro di De Luca. Presidente di Soresa dai carabinieri (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’inchiesta sugli appalti Covid in Regione Campania avanza. Dopo le perquisizioni, spuntano i primi indagati. Tra di loro spicca il nome del consigliere regionale salernitano Luca Cascone, braccio destro del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha reso noto sui social quanto accaduto la notte precedente. “Dopo lo “scoop giornalistico” siamo arrivati all’acquisizione di documenti”, scrive Cascone. “La migliore occasione non solo per spiegare nell’unica sede competente i miei comportamenti in quei giorni così complicati per la Campania e l’Italia, ma anche per dimostrare il supporto fattivo offerto lontano dai riflettori. Fiducia ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : #Salvini: Scuola. Oggi assessore Istruzione in Regione Toscana ha scritto preoccupato al ministro Azzolina perché n… - Sabrina24989702 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Scuola. Oggi assessore Istruzione in Regione Toscana ha scritto preoccupato al ministro Azzolina perché non… - marcos82 : @ghibellino01 @franziskanava @Corriere Esatto, anche il calo è normale, tu invece sbandieri e strumentalizzi come t… - Riccardo1711 : @repubblica A zingarè se je vendi le tue a 11 milioni vedi che se la mette! Piuttosto zingaretto hai chiuso per un… - IoGeorgiaLepore : RT @La_manina__: Ve lo ricordate l'imprenditore che 'rideva a letto' la mattina del terremoto de L'Aquila? Adesso trovatemi la differenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Regione Regionali, terremoto nel Pd: un sondaggio spaventa Zingaretti ilGiornale.it Regionali, terremoto nel Pd: un sondaggio spaventa Zingaretti

Scatta l'allarme tra i dem, più volte tremolanti a causa delle uscite poco felici e controproducenti del candidato alla presidenza della regione Toscana Eugenio Giani: i sondaggi relativi alle consult ...

Fontana, “perizia sui camici per stabilire se il prezzo di vendita fosse corretto”. E in Regione spunta ipotesi “rimpasto” per commissariarlo

Da un lato l’inchiesta milanese sui camici e sui conti svizzeri del governatore, dall’altro le conseguenze politiche che tutto questo rischia di provocare ai piani alti del Pirellone. Attilio Fontana ...

Scatta l'allarme tra i dem, più volte tremolanti a causa delle uscite poco felici e controproducenti del candidato alla presidenza della regione Toscana Eugenio Giani: i sondaggi relativi alle consult ...Da un lato l’inchiesta milanese sui camici e sui conti svizzeri del governatore, dall’altro le conseguenze politiche che tutto questo rischia di provocare ai piani alti del Pirellone. Attilio Fontana ...