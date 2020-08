Terremoto al confine Italia Slovenia: scossa di magnitudo 3.0 (Di domenica 2 agosto 2020) scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 della scala Richter rilevato al confine tra Italia e Slovenia: la situazione Una scossa di magnitudo 3.0 sulla scala Richter è stata rilevata dall’INGV di Roma (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) alle ore 18:04:54 Italiane. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono 46.27, 13.67: al confine tra l’Italia e la … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

