Tennis, Zapatero: “Il torneo di Madrid sta per essere cancellato, a breve l’ufficialità” (Di domenica 2 agosto 2020) Il viceministro della sanità pubblica della Comunità autonoma di Madrid (CAM), Antonio Zapatero , ha rivelato a El Larguero che il Mutua Madrid Open sta per essere cancellato a causa dell’aumento dei casi di coronavirus registrati a Madrid negli ultimi giorni. Il medico, direttore dell’ospedale IFEMA durante la fase più acuta della pandemia, ha assicurato di aver avuto un colloquio con il direttore del torneo, Feliciano López, che gli ha detto delle sue intenzioni di sospendere la competizione. Almeno per quest’anno. “Non credo che si svolgerà il Mutua Madrid Open . Feliciano ci ha detto che stavano programmando di ospitare il torneo nella settimana ... Leggi su sportface

