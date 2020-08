Tennis – Naomi Osaka tifosa Wizards: “seguo l’NBA, seguo Washington per Hachimura” (Di domenica 2 agosto 2020) Naomi Osaka ha parlato della sua passione per il basket NBA. La Tennista giapponese, intervista dal canale YouTube dei Washington Wizards, ha rivelato di essere tifosa della franchigia capitolina nella quale milita il connazionale Rui Hachimura: “mi pare di aver assistito alla prima partita di NBA dal vivo circa cinque anni fa. C’erano i Clippers in campo, ma non ricordo esattamente contro chi giocassero… In ogni caso, per me è stato davvero divertente. Sono cresciuta guardando le Finals NBA alla TV ma non potevo immaginare che ci fosse una simile atmosfera dal vivo. Adesso seguo i Wizards, per ovvie ragioni“.L'articolo Tennis – Naomi Osaka ... Leggi su sportfair

TennisWorldit : Naomi Osaka e la passione per il basket: 'Tifo Wizards, per ovvie ragioni' - Tennis_Ita : Naomi Osaka risponde alle critiche dopo la foto in costume - TennisWorldit : Naomi Osaka in costume attacca: 'Nessuno deve dirmi cosa indossare' - SalvatoreSodan1 : RT @Tennis_Ita: Naomi Osaka, scatti in bikini su Instagram - Tennis_Ita : Naomi Osaka, scatti in bikini su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Naomi L’impegno di Naomi Osaka Ubi Tennis Naomi Osaka e la passione per il basket: "Tifo Wizards, per ovvie ragioni"

Il trionfo agli US Open 2018, al termine di una finale memorabile contro Serena Williams, e quello agli Australian Open successivi, consumato ai danni di Petra Kvitova, hanno segnato la definitiva esp ...

Western&Southern Open l'ottimismo della USTA

La USTA continua a mostrarsi fiduciosa. In una breve nota, la federazione USA dichiara di voler mantenere i programmi previsti e far disputare il Western & Southern Open e lo US Open in settimane cons ...

Il trionfo agli US Open 2018, al termine di una finale memorabile contro Serena Williams, e quello agli Australian Open successivi, consumato ai danni di Petra Kvitova, hanno segnato la definitiva esp ...La USTA continua a mostrarsi fiduciosa. In una breve nota, la federazione USA dichiara di voler mantenere i programmi previsti e far disputare il Western & Southern Open e lo US Open in settimane cons ...