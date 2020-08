Tennis, Nadal chiude al quarto posto nel campionato assoluto di golf delle Baleari (Di domenica 2 agosto 2020) Il Tennista spagnolo Rafael Nadal è noto per le sue grandi qualità con la racchetta e per gli innumerevoli successi conquistati nel corso della sua carriera, ma in questi ultimi giorni ha deciso di dedicarsi ad un’altra delle sue passioni: il golf. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso la sua partecipazione al campionato assoluto delle Baleari con due colpi sul par, classificandosi al quarto nella competizione. Rafael Nadal cerró su participación en el Campeonato de Baleares Absoluto con dos golpes sobre el par y terminó en la cuarta posición de la competencia. ⛳#TENISxESPN @RafaelNadal pic.twitter.com/acmKetKvei — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August ... Leggi su sportface

In un’intervista rilasciata ai microfoni di SRFSport, il tennista elvetico Roger Federer ha parlato del suo futuro sia a breve che a lungo termine: “Sono sceso in campo solamente una volta dall’esibiz ...

Nadal golfista: il maiorchino si rilassa sul green

