Tennis – L’annuncio di Kyrgios: “non giocherò gli US Open per rispetto dei morti del Coronavirus” (Di domenica 2 agosto 2020) Nick Kyrgios non giocherà gli US Open. Il Tennista australiano ha deciso di non prendere parte al secondo Slam stagionale per ragiuni non solo di sicurezza, vista l’emergenza Coronavirus ancora forte negli USA, ma anche di rispetto verso le migliaia di morti causate da tale malattia. Attraverso un video social Kyrgios ha spiegato: “facciamo tutti un respiro e ricordiamoci delle cose importanti della vita, vale a dire la salute e la sicurezza della comunità. Possiamo ricostruire il nostro sport e la nostra economia, ma non potremo mai riportare indietro le vite andate perdute. Non ho alcun problema con la decisione della USTA di organizzare comunque gli Us Open e, se i giocatori decideranno di andare, la decisione è la loro. ... Leggi su sportfair

RaiSport : ?? #WtaPalermo, #giocatrice positiva al #Covid19 L'annuncio dagli organizzatori del #torneo. L'#atleta è asintomatic… - fisco24_info : Tennis: Wta Palermo; giocatrice positiva al Covid-19: Annuncio degli organizzatori del torneo. L'atleta è asintomat… - sportface2016 : #Tennis, l'annuncio di Ashleigh #Barty: 'Non viaggerò negli #Usa e non giocherò gli #UsOpen a causa del #Covid19' - filippo898 : RT @federtennis: L'annuncio tanto atteso ?? Gli @InteBNLdItalia 2020 andranno in scena a settembre, dal 20 al 27! ?? #stayFIT #tennis #ib… -

